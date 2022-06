Rita Pereira não foi a única a brilhar na última emissão de 'Uma Canção Para Ti', Maria Cerqueira Gomes destacou-se igualmente pelo look escolhido para a ocasião.

A comunicadora, que apresenta o formato de domingo à noite ao lado de Manuel Luís Goucha, elegeu para a ocasião um look total avaliado em mais de 120 mil euros.

Aconselhada pelo stylist Gonçalo Mello, Maria apostou numa criação do designer Luís Bisanti. A saia curta verde esmeralda encontra-se à venda no site do criador portuense por 120 euros e o top assimétrico que faz conjunto com a parte inferior custa 140 euros. As sandálias lilás são do El Corte Inglés, estando nas joias o maior valor de todo o visual.

"De perder a cabeça. São 120 mil euros em joias, diamantes e esmeraldas", revela Gonçalo Mello ao mostrar ao pormenor as criações da boutique de joias Pricci.

© Reprodução Instagram/ Gonçalo Mello

