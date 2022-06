Mais uma gala, mais um visual. Rita Pereira foi alvo dos mais diversos elogios devido ao look que escolheu para a mais recente gala do programa 'Uma Canção Para Ti', no qual ocupa o lugar de jurada.

Para a ocasião, como a própria atriz evidenciou na sua conta de Instagram, usou um romântico vestido em tule cor de lavanda, com um cauda.

O vestido é uma criação de Micaela Oliveira e valeu-lhe muitos elogios por parte de amigos e admiradores.

Ora veja:

