Go Vegan poderia ser o mote da marca Wiñk que, face às tendências atuais, acaba de lançar num novo serviço criado a pensar em todas as suas consumidoras adeptas deste estilo de vida.

À semelhança do tradicional, o Lifting Vegan (30,90€) vai conferir mais curvatura e uma ilusão de comprimento das suas pestanas mas sem a inclusão de produtos testados em animais ou de origem animal.

Assim, para prestar este serviço a marca - pioneira no método de depilação com fio - apostou numa escova de bambu, produzida 100% em materiais naturais. Para finalizar, e se assim o desejar, pode adicionar uma tintura de pestanas vegan a este tratamento. (47,40€)

“Este serviço é uma aposta no nosso futuro, enquanto marca, que procura corresponder às exigências do consumidor, na medida em que promove uma atitude mais sustentável e de proteção aos animais. A distinção com o selo de garantia cruelty free vem mais uma vez reforçar a nossa preocupação com esta causa", refere Filipa Muñoz de Oliveira, CEO e fundadora da Wiñk, em comunicado.

Se pretender continuar a cuidar das suas pestanas em casa, a marca desenvolveu um fortificante (20,60€) que segue a mesma filosofia e não contém ingredientes de origem animal. Ideal para tatar problemas de queda ou pestanas danificadas, este produto vai dar mais elasticidade e fortificar as pestanas,

Descubra todos estes serviços e produtos nas nove lojas Wiñk espalhadas pelo país (Armazéns do Chiado, Braga Parque, Centro Comercial Colombo, El Corte Inglés de Lisboa, Fórum Algarve, Fórum Coimbra, Marshopping Loulé, Oeiras Parque e Strada Fashion Outlet).