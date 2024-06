Em 1975, o Dr. Cariel, dermatologista especializado em medicina estética e fundador da Lierac, foi um dos primeiros a interessar-se sobre as mensagens cutâneas enviadas pela pele. Com o concentrado Phytolastil descodificou a origem fisiológica das estrias e deu uma reposta especializada.

Na altura do seu lançamento, esta solução vanguardista, dirigida a uma necessidade tabu e irreversível na época, constituiu uma verdadeira revolução.

A histórica inovação continua a ser a base das fórmulas dos Laboratórios Lierac, que procuram decifrar a linguagem da pele individual de cada mulher e oferecer soluções específicas que as acompanhem durante toda a sua vida.

Cada corpo humano é único e com diferentes necessidades. É importante aprender a escutá-lo créditos: Antoni Shkraba@pexels

o Phytolastil pode, de facto, prevenir e combater todos os tipos de estrias

Produtos que cuidam e mimam o corpo feminino

Nascido há quase meio século, o Phytolastil marca o início da história desta marca francesa. Foi em parceria com a Fundação do Tecido Conjuntivo que o Dr. Cariel desenvolveu este concentrado cuja eficácia encontra-se comprovada pela ciência.

Deste modo – e a boa notícia –, o Phytolastil pode, de facto, prevenir e combater todos os tipos de estrias, cicatrizes que afetam oito em cada 10 mulheres.

Por norma estas marcas de vida aparecem após um estiramento súbito da pele ou alterações hormonais. Este estiramento provoca a rutura das fibras da derme (colagénio e elastina).

Segundo dados da empresa, a cada dois segundos é vendido um produto desta gama no mundo.

Descubra-os na fotogaleria:

Hidratar é mimar e a Lierac oferece um conjunto de produtos que cuidam com amor e respondem às diferentes necessidades da nossa pele.

Percorra a fotogaleria para descobrir os produtos Lierac que nutrem a pele:

Há que celebrar o corpo feminino

Através da gama Body Sculpt, a marca frança promove a celebrar de todos os corpos ao ajudar a mulher a redifinir os contornos da silhueta.

Mais curta que as anteriores, esta gama foi reformulada para abranger todas as mulheres. A Body Sculpt pensa no corpo como um todo, independentemente da sua morfologia, de forma a melhorar de modo significativo a textura da pele. É caso para dizer que as curvas nunca foram tão belas e que as recomendações de emagrecimento pertencem mesmo ao passado. Tonificação e firmeza são as palavras de ordem do nosso tempo.

Descubra, na fotogaleria, a gama Body Sculpt da Lierac: