De acordo com o comunicado da empresa, é possível, através da sua utilização durante a gravidez, prevenir e reduzir o aparecimento de estrias, diminuir a sensação de prurido e alcançar uma pele mais firme e hidratada.

Recorde-se que, durante a gravidez e no momento do parto e pós-parto, a mulher enfrenta mudanças significativas a nível físico, principalmente no que diz respeito à sua pele.

Segundo um estudo, desenvolvido pela Mustela e pela clínica EV.E.I.L.S, as principais necessidades da pele da mulher durante este período são: garantir alívio imediato para a sensação de prurido causada pelo alongamento das fibras dérmicas; melhorar a hidratação e firmeza da pele; prevenir as estrias.

Com base nestes resultados, a Mustela traz para o mercado um produto único que procura satisfazer estas necessidades e dar resposta às alterações da pela da mulher, não só durante a gravidez, mas também no pós- parto.

Com as suas múltiplas ações, a nova loção ajuda a prevenir e a reduzir o aparecimento de estrias em 94% dos casos, diminui a sensação de prurido em 77% e ajuda a pele a ficar mais firme graças às propriedades hidratantes, suavizantes e calmantes da combinação de três extratos de maracujá: o óleo de maracujá, rico em ómega 6, ajuda a proteger a barreira cutânea contra os danos causados pelo ressecamento, garantindo 24h de hidratação; os polifenóis de maracujá acalmam a pele, permitindo aliviar a sensação de prurido e restabelecer o conforto imediato e duradouro em 90% dos casos; e, por fim, o concentrado de maracujá ativa o colagénio e a elastina da pele, conferindo- lhe uma maior elasticidade e permitindo, consequentemente, combater melhor as estrias.

Fruto de uma abordagem mais holística da marca, este produto polivalente inova e diferencia-se no mercado ao simplificar a rotina de cuidados diários da pele da mãe, mantendo o nível de eficácia e segurança a que a Mustela já habituou os seus consumidores.

Tem em vista o objetivo de alcançar a neutralidade carbónica até 2030, a loção é vegan e sem fragância, a garrafa é 100% reciclável e 99,8% dos ingredientes são de origem natural, extraídos das sementes de maracujá que não é utilizado pela indústria dos sumos de fruta.

A Loção já se encontra disponível para venda nas farmácias.