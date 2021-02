Jean Paul Gaultier tem um novo perfume feminino criado a pensar em todas as mulheres e, para o promover, decidiu voltar a chocar e a surpreender. Leslie Barbara Butch, modelo plus size, DJ e ativista pelos direitos das minorias sexuais é um dos rostos de La Belle Intense, a nova fragrância do estilista e empresário francês. "É uma versão fascinante e inebriante [do perfume original, La Belle] e, quando o uso, sinto-me poderosa, invencível e linda", confessou a francesa numa publicação nas redes sociais.

A manequim Clara Berry, a modelo Didi Stone, a maquilhadora Anaëlle Postolle e a empresária Chloé Lecareux, fundadora da marca de fatos de banho Bleu de Vous, são outras das embaixadoras femininas da nova fragrância de Jean Paul Gaultier. O novo perfumante alia notas doces de baunilha à frescura da bergamota e da pera. Apesar de continuar a assumir a direção criativa das suas fragrâncias, o estilista francês cedeu a licença de exploração comercial dos seus perfumes à empresa espanhola Puig em 2016.