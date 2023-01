Les Secrets é o nome da nova coleção de perfumes premium da Equivalenza. Disponível desde dezembro em todas as lojas, a marca espanhola - especialista em cosmética, aromatização e perfumes - apostou numa linha de essências intensas capazes de despestar "emoções inesperadas e extraordinárias" em todos aqueles que as usarem.

Cuir (que evoca o aroma do couro e é composto por bergamota e pimenta rosa), Cachemire (com notas de musgo, de açafrão, amêndoa, estela de madeira de cachemira, âmbar cinzento e matizes de cacau), Tonka (com notas orientais de oud, rosa e açafrão, notas ambaradas e almiscaradas e toques gourmand de caramelo e baunilha), Vanille Noire (com notas quentes da folha e da flor de tabaco, com toques picantes de canela, cravo, gengibre e fava tonka e notas de baunilha, âmbar e cacau), Fleur d'Oranger (com notas de lavanda, alecrim, néroli e jasmin sobre uma base almiscarada e notas de âmbar) e Oud (rodeado por especiarias como cravo, cominho e açafrão, suavizado com rosa e ládano e com couro, madeiras e âmbar) são as seis fragrâncias que compõem esta coleção.

Uma das particularidades deste lançamento é o facto de cada um destes aromas se conseguir adaptar a diferentes tipos de personalidades e alguns deles terem sido criados para ocasiões específicas, como é o caso do Fleur d'Oranger que a marca recomenda que seja usado durante o dia e o Oud para uso noturno.

É ainda de destacar que a coleção Les Secrets - disponível nos formatos de 50 e 100 ml - tem duas fragrâncias unissexo: o Cuir e o Oud.

Descubra toda a coleção - cujos preços variam entre os 18,95€ e 26,95€ - aqui.