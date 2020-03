A Buffalo, que irrompeu pelo imaginário coletivo, nos anos 1990, com as Spice Girls, vai apresentar as suas novidades para o próximo inverno sob o mote Embrace Your True Self.

A linha Buffalo London, com os seus característicos e alucinantes modelos chunky, prima pela qualidade dos materiais e da mão de obra, sendo muitos deles fabricados em Portugal, devido à vasta tradição nacional na produção de calçado. Para o próximo inverno, o pelo sintético metalizado e tachas brilhantes abundam numa coleção que aposta forte nos detalhes e construção premium.

Informações Quando: De 6 a 8 de março Onde: Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento do Exército - Campo de Santa Clara Morada: Praça Dr. Bernardino António Gomes, 167D OGFE - Edifício Militar

Já a mainline da marca, com os seus sneakers e botas, torna-se vegan no próximo outono/inverno, conseguindo ainda o selo de aprovação da associação animal PETA. Sem recurso a qualquer tipo de material de proveniência animal, grande parte da coleção para a próxima temporada fria toma uma posição contra a crueldade animal ao mesmo tempo que introduz modelos que se inspiram nos arquivos da marca para apresentar novidades com designs desportivos, mas sem nunca esquecer a atenção aos detalhes e às últimas tendências.

Poderá ver ao vivo as novidades da marca nas antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento do Exército que, desde 2019, recebem uma das mais importantes celebrações da moda nacionais.