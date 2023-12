Lachoix comemora 5 anos de sucesso com uma colaboração muito especial

A icónica marca portuguesa de sapatos, comemorou os seus cinco anos de sucesso com uma colaboração muito especial, a marca de têxtil Burel Factory. Desta junção, nasceram três modelos icónicos de loafers que foram apresentados no evento de comemoração no estúdio da marca no Príncipe Real.

A Lachoix desafiou-se a criar um modelo, unissexo, que permite que mulheres e homens possam experienciar o que de melhor se faz em Portugal, com a junção de duas marcas icónicas. A escolha feita nos materiais oferece assim opções únicas e diferenciadoras de forma a melhorar a experiência dos seus clientes, apostando sobretudo no conforto e na elegância.

Assim, nasce este novo loafer disponível em três cores distintas e produzido com sola de couro e forro em pele de vaca, no valor de 289€ e que pode ser adquirido através do site ou na concept store da marca, localizada no Pátio do Tijolo, no Príncipe Real.