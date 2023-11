trend23: party wear, os looks irresistíveis para as noites de festa

Deixe os looks de festa tomarem conta do seu armário, e prepare-se para arrasar em todas as ocasiões.

Com a entrada do mês de novembro, dá-se o início às noites de festa. Jantares e festas, tomam lugar de destaque durante os próximos dias e o foco esse, recai, sobretudo nos looks que se usam. Desde veludo a lantejoulas, tudo é possível desde que seja acompanhado pelos acessórios certos e também por saltos altos. Se está prestes a embarcar neste espírito de party, dê uma vista de olhos nos looks que separámos para si e não tenha medo de arriscar.