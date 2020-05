A atriz e produtora Kristen Bell aliou-se a uma marca de produtos derivados de canábis, Lord Jones, para lançar uma linha de cosmética e cuidados para a pele intitulada "Happy Dance".

"Descobri os produtos Lord Jones CBD há dois anos e utilizo-os desde então", disse Kristen Bell. "Ao início estava cética, mas fiquei impressionada com a qualidade, integridade e consistência em todos os produtos. Quando conheci os fundadores da Lord Jones, Rob e Cindy, alinhamo-nos num desejo partilhado de criar uma linha de CBD acessível, para um público mais amplo a um preço mais baixo, mantendo a mesma qualidade da marca Lord Jones", concluiu.

O Happy Dance será lançado com uma coleção de produtos para cuidados com a pele com infusão de CBD (Cannabidiol) e derivados de canábis em fórmulass fáceis de usar. "O autocuidado não deve ser um evento", disse a atriz. "O autocuidado deve consistir em gestos diários que podem ser integrados na rotina do dia a dia".

Para manter-se a par sobre o lançamento desta linha que acontece no outono deste ano, pode consultar a sua página de internet em www.doahappydance.com.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.