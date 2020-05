A Uncle Bud's, marca que comercializa produtos feitos à base de canábis, anunciou que escolheu a atriz, produtora, autora e ativista Jane Fonda como a sua mais recente embaixadora.

A parceria continuará ao longo de 2020 e irá focar-se nas áreas de marketing e publicidade.

Utilizando as suas contas pessoais de redes sociais, incluindo Instagram, Facebook e Twitter, Jane Fonda partilhou um vídeo para dar conta desta nova parceria.

No vídeo podemos ver a atriz com 3 produtos da marca, o desinfetante para as mãos, o protetor para os lábios e a loção corporal, todos feitos à base de canábis.

"Estou entusiasmada por fazer esta parceria", disse Jane Fonda. "O bem-estar sempre foi incrivelmente importante para mim e estes produtos à base de canábis chamaram a minha atenção recentemente. São ecologicamente corretos, sem crueldade e, o mais importante, eficazes!", concluiu.