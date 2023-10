"Kolovrat sonhava com um mundo repleto de possibilidades. Ao chegar a Cuba, descobriu que o mundo pode ser cheio de limitações. Enquanto se envolvia nas cores dos seus Chevrolet antigos, palácios coloniais, as típicas bodeguitas, ficava impressionada com a falta de praticamente tudo — as escassas plantações de tabaco, empresas falidas, estradas vazias. Um país tão rico quanto pobre", explica a direção da ModaLisboa sobre a nova coleção da designer Lidija Kolovrat.

"Absorvida por esta experiência, a inspiração começou a surgir-lhe naturalmente. As imagens da sua viagem formaram uma coleção, quase sem esforço. Uma coleção que expressa nada menos que os seus desejos para o futuro", acrescenta.

"Tudo isto se materializa em super-volumes, contrastes entre largo e justo, bolsos oversized e multifuncionais, misturas de materiais e estampados originais. Há azul, amarelo, branco e preto em tecidos leves, sedas, crepes, algodões e sarjas pesadas", conclui.