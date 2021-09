A plataforma de e-commerce Forward anuncia Kendall Jenner como a nova Diretora Criativa. Com identidades modernas e um DNA de Los Angeles profundamente enraizado, a relação pioneira entre a FWRD e Kendall Jenner é incomparável.

"Eu cresci a amar a moda e tive a sorte incrível de trabalhar com algumas das pessoas mais brilhantes deste negócio. Como Diretora Criativa da FWRD, estou ansiosa para ajudar na curadoria de designers e marcas emergentes", afirmou Kendall Jenner.

A celebridade, empresária e supermodelo e a FWRD criam uma parceria genuinamente orgânica que proporcionará uma nova experiência de moda para os compradores. Jenner abriu o seu caminho como uma força essencial na moda e facilmente cria tendências globais. Com a sua orientação, a FWRD avançará no futuro do comércio de moda de luxo e da próxima onda de designers e tendências indispensáveis ao mercado.

Como a nova Diretora Criativa, Jenner será responsável pela aparência do site, curadoria das marcas vendidas na plataforma, edições mensais de tendências, estilos e visuais obrigatórios, bem como ideias de marketing, parcerias e ativações de marca.

Jenner dará início ao seu novo papel durante a New York Fashion Week em setembro de 2021.