Durante a Semana da Moda de Paris, Kendal Jenner, do clã Kardashian, deu que falar dentro e fora das passerelles. Entre as várias aparições, a supermodelo chamou a atenção com um look arrojado que veio reforçar que as collants vermelhas irão marcar as tendências para a primavera 2025. Revelamos onde pode comprar o item.

Kendal Jenner GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP