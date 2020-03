Do sexy e intimista ao sporty e descontraído, todas as muitas facetas da Kelly Bailey, a primeira embaixadora da marca, estão representadas nesta coleção em que as rendas, tules, transparências e elásticos com riscas – uma das tendências mais marcantes da estação – são os protagonistas.

Já no que respeita à paleta de cores, apostam-se em tonalidades arrojadas que realçam os verdes, inspirados nas folhas de bananeira brasileiras, e os amarelos e lilases, presentes nas bancas de fruta.

Adicionalmente, este ano a atmosfera My Intimate estendeu-se também às noivas, pelo que as peças vão, pela primeira vez, vestir-se de branco. Com a possibilidade de fazer "mix and match" e selecionar tamanhos diferentes para cada uma das peças de acordo com o formato de corpo, todas as peças refletem o espírito da Bahia.

Assim, o local escolhido para fotografar a SS20 My Intimate teria também de partilhar da simplicidade baiana, pelo que a rústica Comporta foi o cenário escolhido para retratar um dia com a atriz, sob a lente de Mendo Dornellas.