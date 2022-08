Primark X Keith Haring

O trabalho inspirado no graffiti do artista norte-americano Keith Haring está presente em toda a nova coleção, composta por loungewear, t-shirts e roupa de dormir. Os acessórios são esteticamente apelativos.

Os designs abstratos com linhas pretas espessas, as figuras sem rosto multicoloridas e os corações vermelhos, são alguns dos motivos presentes nas t-shirts e nas opções de loungewear gráficas. Peças para usar em qualquer estação.

Acrescenta toques subtis do trabalho artístico de Keith Haring aos teus conjuntos com os nossos acessórios.

Keith Haring by Bershka

A essência do streetwear que viu nascer a obra do artista, reflete-se na coleção cápsula Keith Haring by Bershka. A nova cápsula é uma coleção de roupa e acessórios com algumas das obras mais representativas deste ícone da arte pop contemporânea dos anos 1980.

As cores principais são o branco, o negro e o vermelho e tomam a forma de sweatshirts com capuz, sweatshirts estilo crew, um par de calças joggers, uma t-shirt de manga curta com a frase “Homework got your head in a whirl?” e uma camisa de manga curta com estampado all over.

Há ainda peças com alguns dos trabalhos mais transcendentes do artista como O Monstro com Três Olhos, O Bebé Radiante ou A Cara do Coração. Também há um gorro negro com pormenores gráficos em vermelho e branco e pares diferentes de meias.

A nova cápsula Keith Haring by Bershka já está disponível online e em lojas selecionadas da Bershka.

Quem foi Keith Haring?

Keith Haring (1958-90) foi um dos artistas e ativistas sociais mais célebres da cultura urbana dos anos 1980. Inspirando-se nos artistas de grafitis cujas tags cobriam os vagões do metro de Nova Iorque, Haring começou a desenhar com giz branco o papel negro usado para cobrir os painéis publicitários vazios. Desde então, o metro transformou-se, tal como disse Haring, num “laboratório” para desenvolver as suas ideias.

Em 1980 começou a expor em galerias e museus por todo o mundo, mas continuou a participar em projetos públicos, inclusive em campanhas de alfabetização e iniciativas contra a SIDA, doença que em fevereiro de 1990 o vitimou, na altura com 31 anos.

Antes da sua morte, criou uma fundação com o seu nome para manter e melhorar o seu legado de doações a associações de proteção de crianças e de combate e prevenção à SIDA. Ao longo da sua carreira, Keith Haring criou murais, esculturas e pinturas em benefício de hospitais, associações de crianças desfavorecidas e várias organizações comunitárias de saúde.

O artista foi alvo de várias retrospetivas internacionais. A sua obra encontra-se em importantes coleções privadas e públicas, tais como as do Museu de Arte Moderna, o Whitney Museum of American Art, o Museu de Arte de Los Angeles, o Art Institute of Chicago, o Museu Bass em Miami, o Centro Georges Pompidou em Paris, o Museu Ludwig em Colónia e o Museu Stedelijk em Amesterdão.