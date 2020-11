Além do título de duquesa de Cambridge, Kate Middleton acaba de ganhar o da segunda mulher mais bem vestida da Europa, segundo a lista do site multimarcas Farfetch.

De entre as dez mulheres selecionadas como as que espalham mais estilo em aparições públicas, a mulher do príncipe William aparece logo após Victoria Beckham e é a única mulher da realeza neste ranking.

A lista conta ainda com nomes como digital influencer Chiara Ferragni, a 'it girl' Olivia Palermo, a cantora Ellie Goulding, Alexa Chung e a icónica Jane Birkin.

Ao 'mergulhar' no estilo da futura rainha consorte de Inglaterra, é fácil perceber o porquê da distinção. Recorde alguns dos seus encantadores visuais na galeria.

