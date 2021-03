Num ano em que fomos desafiados a adoptar novas rotinas, sermos mais digitais e experienciarmos as compras online, a Lancôme e a Biotherm juntaram-se à Loja do Shampoo para um live shopping. Se não está familiarizada com o termo, trata-se de um formato inovador que permite não só fazer compras em direto, dando-lhe ainda acesso a promoções e descontos exclusivos através de algumas caras bem conhecidas do público.

O primeiro evento, que terá lugar no dia 29 de março pelas 21h, terá como convidada Olívia Ortiz, cara da campanha da Loja Shampoo, que se vai juntar à beauty expert de Lancôme Sofia Cunha. Juntas irão revelar alguns dos melhores segredos para cuidar da pele em casa e ainda alguns truques de maquilhagem para se preparar para as videochamadas com alguns dos best sellers da marca.

Durante os 30 minutos deste live shopping haverá ainda a revelação de uma oferta exclusiva que só estará ativa durante 48h e que só quem assistir em direto terá acesso. Será ainda possível interagir com as convidadas, colocar questões e comprar em tempo real alguns dos produtos que estarão com promoções e ofertas exclusivas.

Poderá assistir ao live aqui.