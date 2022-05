As ampolas e o sérum Flash são a solução MartiDerm para preparar a pele para qualquer celebração.

"Com fórmulas à base de proteínas tensoras, ácido hialuróncio, partículas refletoras e silício orgânico, os produtos Flash proporcionam uma ação anti-fadiga e um efeito lifting imediato, proporcionado um aspeto luminoso para um look party ready, com um glow natural e deslumbrante", informa a marca em comunicado.

"Adaptados a qualquer tipo de pele, podem ser usados quando considerarmos oportuno, quer de dia quer de noite", lê-se.

Ampolas e sérum Flash

"Ao contrário dos cuidados de tratamento, é recomendável aplicar a ampola ou sérum Flash depois do tratamento cosmético habitual", acrescenta.

Além disso, podem ser usados como uma pré-base da maquilhagem, conseguindo fixá-la e mantê-la intacta durante várias horas.

De rápida absorção, com uma textura leve e um aroma agradável, as ampolas e sérum Flash irão conquistar qualquer pessoa, conclui a marca na nota.