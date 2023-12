Chama-se Peach Fuzz e é a cor do ano 2024 para a Pantone. O anúncio foi feito este mês por aquela que é considerada a autoridade mundial em matéria de cores e ao que parece vai conquistar os fãs de tons suaves e pastel.

"Captura o desejo de nos nutrirmos a nós mesmos e aos outros. É um tom de pêssego delicado e aveludado cujo espírito abrangente enrique a mente, o corpo e alma", pode ler-se no site oficial sobre esta tonalidade que certamente vai dominar as propostas do próximo ano.

"Em busca de uma tonalidade que ecoasse a nossa ânsia inata de proximidade e conexão, escolhemos uma cor que irradiasse calor e elegância moderna", refere ainda Leatrice Eiseman, diretora executiva do Pantone Color Institute™.

Recorde-se que desde 1999 que a Pantone Color Institute™ faz uma previsão das principais tendências de cores para os meses que se seguem e é responsável por anunciar a cor do ano.