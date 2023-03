"Repensar, reanalisar e redefinir fazem parte do léxico desta coleção que pretende mostrar a parte mais frágil e ao mesmo tempo mais forte e segura da nossa personalidade", explica a marca no livro de apoio ao Portugal Fashion.

"Mais uma vez o denim passa a ser o esqueleto da coleção: tingidos, texturados e com construções novas que, junto com outras qualidades mais leves como tules e malhas mais finas, buscam balançar a coleção. Estes todos juntam-se a tricotados que, a modo de acessório, aparecem como apliques em peças funcionais e não só", acrescenta.

"Numa fase de incertezas, medos e mudanças só a autoconfiança e a claridade nos nossos objetivos nos fazem seguir em frente", lê-se ainda.

Huarte nasceu em 1991, em Logroño, cidade do norte de Espanha. Estudou Business e Marketing em Madrid, Londres e Brasil. Iniciou a licenciatura em Design de Moda na escola ESDIR, na sua cidade natal, em 2015 e concluiu em 2019. No âmbito do programa Erasmus mudou-se para o Porto em 2017, onde terminou a sua licenciatura em Design de Moda na ESAD, Matosinhos, em junho de 2018.

Veja a coleção

Luís Onofre, David Catalán, Hugo Costa, Alexandra Moura, Maria Gambina, Sophia Kah apresentam as suas coleções sábado, o último dia do evento.

O Portugal Fashion tinha em média um orçamento de cerca de 900 mil euros, mas neste e na anterior edição teve um montante disponível de 450 mil euros, um corte justificado com o fim dos fundos europeus do Portugal 2020 e pelo facto de ainda não terem aberto as candidaturas para o Portugal 2030.

A 9 de outubro de 2022, o presidente da ANJE, entidade que organiza o Portugal Fashion, assumia que a iniciativa de moda poderia não se realizar em 2023 por falta de financiamento europeu.