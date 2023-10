A Hoss Intropia, que até agora estava presente exclusivamente em 47 lojas Cortefiel, acaba de abrir a sua primeira loja física independente na capital portuguesa. O Amoreiras Shopping Center foi o local escolhido para a inauguração da Cosmopolitan Women Store que, tal como a marca espanhola do Grupo Tendam, assenta num conceito único. “É uma marca onde gostamos de expressar tudo aquilo que é o mundo mediterrâneo, toda a parte artesanal e trabalho que é possível encontrar em diferentes partes do mundo, como é o caso dos bordados e da inspiração boémia”, afirma Alejandra Valero, diretora de design da marca, em entrevista ao SAPO Lifestyle durante a abertura da loja no início do mês.

Nas viagens que faz pelos quatro cantos do mundo, a diretora de design faz sempre questão de visitar aquela que considera ser uma das suas grandes fontes de inspiração: os mercados de antiguidades cuja essência vintage e carácter único tenta incorporar nas diferentes coleções. O resultado? Peças femininas e de qualidade premium que se destacam pela sua originalidade.

Mas a Hoss Intropia faz muito mais do que simplesmente criar e desenhar roupa para a mulher moderna. Esta é uma marca que encontra na figura feminina a sua principal fonte de inspiração e que todos aos anos a homenageia ao atribuir às suas coleções nomes de mulheres. Valeria, Bruna, Matilda, Ramona, Juana e Nora são as seis coleções-cápsula criadas para a temporada outono/inverno 2023/24 e onde são exploradas diferentes tonalidades – que incluem o buganvília, mostarda, vermelho ou verde –, texturas e opções de vestuário.

Outro ponto diferenciador é o facto de Hoss Intropia não se assumir como uma marca que segue tendências mas que tem a capacidade de as reinterpretar de uma maneira muito particular sem perder aqueles que são os seus códigos. “Gostamos de seguir uma tendência em relação às cores mas não somos escravos das tendências. Gostamos sempre que sejam coleções bonitas, que perdurem e muitas vezes a tendência faz com que, num momento pontual, nos vistamos de uma determinada maneira que não seja a nossa”, diz a diretora de design que trabalha há oito anos para a marca do grupo Tendam.

Apesar da feminilidade e do espírito boho-chic que a caracterizam, todas as coleções têm em comum o facto de incluírem peças versáteis e intemporais que, consoante o styling implementado, facilmente se adaptam a diferentes ocasiões. “Para nós a moda é algo que tem de ter durabilidade e que não sejam peças das quais nos cansemos rápido.”

Coordenados para casamentos ou batizados, peças bordadas em materiais mais leves, malhas com lurex ou tecidos em jacquard são algumas das propostas da marca para esta temporada outono/inverno. Para além disso também tenta fazer uso da cor e dos seus diferentes padrões e estampados de forma a cativar a atenção da cliente. “Desenhamos todos os estampados à mão, depois digitalizamos e aplicamos em diferentes bases de tecidos”, conclui.

Uma vez que a sustentabilidade é um pilar importante, esta tenta sempre privilegiar a utilização de materiais mais amigos do ambiente e a incorporação de diferentes certificações ecológicas.

A Hoss Intropia está localizada no piso 2 do Amoreiras Shopping Center e reúne também propostas de outras duas marcas do Grupo Tendam: a Pedro del Hierro e Slow Love.