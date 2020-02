Atleta com estilo e gosto sofisticados, D'Angelo selecionou as suas peças de moda masculina preferidas entre as ofertas de primavera da H&M para criar a coleção "Spring Essentials Selected by D'Angelo Russell".

A coleção foi lançada a 27 de fevereiro na loja H&M online e estará disponível em todas as lojas nos Estados Unidos, Porto Rico e Canadá.

O Spring Essentials, selecionados por D'Angelo Russell, destaca peças de inspiração atlética e versáteis em tons neutros de camel, preto e vários tons de branco.

As peças principais incluem anoraques resistentes à água e cor de ferrugem, calças slim fit que são casuais mas que também podem ser usados para o escritório, camisas modernas e minimalistas e acabamentos em xadrez que podem transformar qualquer look.

Com um conjunto de 19 estilos, a "Spring Essentials Selected by D'Angelo Russell" é elegante e descontraída, mas confortável, funcional e flexível. As peças são perfeitas para atividades casuais durante o dia e para reuniões no trabalho.

A campanha foi filmada e fotografada nas ruas da Califórnia, num ambiente descontraído.