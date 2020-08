Inspirada por artistas femininas fortes e pela beleza da natureza, a coleção Sandra Mansour x H&M apresenta designs numa paleta de cores discretas, onde detalhes artesanais como bordados ou camadas de tecidos românticos criam uma aparência jovem e poderosa.

Sandra Mansour estabeleceu a sua casa de moda em 2010 e a sua atenção aos detalhes e artesanato, misturada com inspiração na arte nos arredores de Beirute, brilha em todos os seus designs.

Para a coleção Sandra Mansour x H&M, a designer inspira-se em elementos da natureza e em artistas femininas como Toyen, Dorothea Tanning, Lena Leclercq e Bibi Zogbe. O resultado é uma gama feminina e forte de vestidos, blusas e saias, um blazer sob medida, além de camisas e hoodie estampados.

Formas justas e alargadas e bainhas trabalhadas são misturadas com detalhes de volume e afirmação numa paleta de cores de cinza, marfim e preto.

Mansour nomeia cada uma das suas coleções, e a coleção Sandra Mansour x H&M é intitulada de "Fleur du Soleil" após ficar fascinada com a maneira como um girassol segue o sol do dia à noite.

“A inspiração para a colaboração da H&M foi a natureza e os elementos naturais. Principalmente o girassol, que representa o ciclo da vida, e a sua dependência do sol e da luz. Poesia e pintores inspiraram a seleção dos tecidos - rendas escuras, jacquards e organza bordada . Com a coleção Fleur du Soleil, quero falar para todas as mulheres ao redor do mundo, enviando uma mensagem de esperança, algo de que realmente precisamos agora ", disse Sandra Mansour, CEO e designer.

A coleção já está disponível online e nas lojas físicas.

Devido aos eventos devastadores em Beirute, a H&M irá doar 100.000 dólares para apoiar o trabalho da Cruz Vermelha Libanesa.