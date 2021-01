A H&M aposta forte em parcerias e em colaborações para contrariar a quebra nas vendas que a indústria da moda tem vindo a registar um pouco por todo o mundo desde o aparecimento da pandemia de COVID-19. Para além de ter lançado a coleção de vestuário infantil Harry Potter x H&M, a marca de roupa, calçado e acessórios sueca trabalhou, nos últimos meses, com Simone Rocha, com Yrsa Daley-Ward, com The Vampire's Wife, com Kangol, com Giuliva Heritage, com Sandra Mansour e com a Lee.

A coleção desenvolvida com o lendário fabricante norte-americano, disponível a partir da próxima quinta-feira, dia 28, inclui "os primeiros jeans H&M fabricados com algodão 100% reciclado", informa o retalhista nórdico em comunicado de imprensa. A sustentabilidade ambiental volta a ser uma preocupação. As etiquetas em pele foram substituídas por cortiça e por papel jacron. "Pela primeira vez, a H&M irá igualmente partilhar, no seu site, os dados que revelam o impacto da água, do dióxido de carbono e da energia consumidos em cada peça de ganga produzida, desde as matérias-primas até ao final da sua utilização", anuncia a marca.

A coleção Lee x H&M, que pode ficar a conhecer de seguida, inclui propostas femininas, masculinas e infantis. "É fantástico trabalhar com os designs icónicos da Lee e dar-lhes um pouco da nossa inspiração", assume Jon Loman, um dos designers da empresa sueca envolvidos no projeto. "Temos orgulho em colaborar com a H&M para poder continuar a dar seguimento aos esforços de produção que temos feito com a ambição de desenvolver uma ganga melhor", regozija-se Chris Waldeck, vice-presidente executivo global da Lee.

Agendada para o próximo dia 11 de março, está também já a nova coleção Simone Rocha x H&M. "É a colaboração mais esperada do ano", assegura a marca de moda sueca em comunicado de imprensa. A criadora de moda irlandesa, que reside em Londres, em Inglaterra, desenvolveu pela primeira vez uma linha com propostas para toda a família. "A coleção inclui peças em tartan, com contas, flores, rosas, vermelhos e tecidos bespoke, desenvolvidos internamente, especialmente para esta colaboração", desvenda a H&M.