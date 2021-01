Os fãs de Charlie Brown, do Snoopy, do Schroeder, do Woodstock e do resto do gangue Peanuts que também são fãs da Puma têm mais motivos para ir às compras. A marca desportiva alemã inspirou-se nas populares figuras da banda desenhada que o cartunista norte-americano Charles M. Schulz apresentou ao mundo em 1950 para lançar uma linha de calçado, vestuário e acessórios para adultos e crianças com as famosas e icónicas personagens. As novas propostas, que pode ver de seguida, chegam ao mercado dia 15.

A nova coleção desportiva integra uma versão renovada das sapatilhas Future Rider e Ralph Sampson que está a criar expetativa. "Após 70 anos e quase 18.000 histórias, Peanuts continua a ser uma referência na cultura pop e tem conquistado corações e gerações de todo o mundo. Tal como o próprio Snoopy, a colaboração Puma x Peanuts é cheia de personalidade", descreve a marca. Nos últimos anos, marcas como a Levi's, a Bershka, o Cortefiel e a Lacoste também lançaram linhas com estas populares figuras.