Helena Vaz Pereira, que conta com uma carreira de 40 anos dedicada ao mundo dos cabelos e é conhecida em Portugal como a hairstylist das celebridades, acaba de adicionar mais um feito ao seu vasto currículo profissonal: a abertura da sua primeira academia.

Localizada no Chiado, a Academia Helena Vaz Pereira é um sonho que dá agora os primeiros passos e um espaço onde todos os amantes de cabelos e do mundo da moda vão poder aprender mais sobre estas duas áreas através de diferentes cursos especializados.

Creative Cutting & Colouring, Backstage e Fashion & Editorial são os três cursos disponíveis e que vão arrancar já em fevereiro. Cada um deles vai ter a duração de vários dias e integrar uma componente teórica e prática, sendo que todos vão ser leccionados por Helena Vaz Pereira e a sua equipa artística.

O curso Cutting & Colouring é "direcionado para profissionais que pretendem estar atualizados sobre as tendências mundiais de corte e coloração e elevar o seu trabalho do dia-a-dia", enquanto que no Backstage os alunos vão poder "viver uma experiência real do que se faz nos bastidores de desfile de moda" durante cinco dias.

O Fashion & Editorial, que se destina cabeleireiros, vai dar aos participantes a oportunidade de descobrir " todos os segredos de bastidores de forma a dominar técnicas, escolher e utilizar os melhores produtos e ferramentas e ainda a controlar, manipular e trabalhar o cabelo de forma a poder criar as mais recentes formas e texturas editoriais."

Recorde-se que Helena Vaz Pereira também é proprietária do salão de beleza Griffehairstyle, que abriu portas em 1993, no Bairro Alto.

A Academia Helena Vaz Pereira está localizada na Rua Serpa Pinto, 15 – 1º no Chiado, e o primeiro curso vai realizar-se nos dias 4 e 5 de fevereiro.

