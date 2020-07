A Havaianas fechou o compromisso com a comunidade LGBTQIA+ ao lançar uma linha de produtos em junho, mês do orgulho, em apoio à causa. Com início no Brasil, os produtos chegam a Portugal no mês de julho.

Além disso, a marca assume compromissos e anuncia ações e iniciativas a fim de diminuir as diferenças, fomentar a igualdade e assegurar que, de forma contínua, a All Out (organização com atuação global que defende os direitos de pessoas LGBTQIA+) receba recursos para avançar e apoiar iniciativas que procurem melhores condições para essa parte da população.

As peças selecionadas para Portugal serão dois novos modelos de chinelos com tira Top e uma street bag, e estarão disponíveis no e-commerce na segunda quinzena de julho.

As iniciativas anunciadas vão desde a venda dos produtos da linha com uma verba a reverter para a All Out, a extensão da numeração de mais de 20 produtos, como a linha Glitter, e diversos outros modelos de sandálias Havaianas.

E a mudança inovadora no e-commerce da Havaianas onde, a partir de setembro, o consumidor tem a opção de escolher os seus produtos por cores, mood, modelos e estilos e não os encontrará mais separados por género.

Em quase 60 anos de história, a Havaianas calçou sempre os pés de todas as pessoas, sem distinção seja de género, classe social, regionalidade, religião, etnia ou orientação sexual e, agora, em 2020, através da parceria com a All Out e com o aumento das numerações, a marca vai além.

“Nos últimos anos avançámos muito no tema da diversidade nas nossas comunicações, mas sabemos que esta é uma longa jornada. Entendemos que esta mudança funciona como uma cascata, e é mais forte se for um compromisso a longo prazo. Ao incluir os produtos da linha Pride no nosso portfólio de maneira perene e ao ampliar as nossas numerações que atendem a mais pessoas, a Havaianas compromete-se a celebrar, incluir e apoiar a comunidade continuamente.” afirma Fernanda Romano, CMO da Alpargatas, detentora da marca Havaianas.

O lançamento da linha Pride será um marco, uma quebra de paradigma para a própria Havaianas. Mais do que um lançamento de produto, a marca traz para dentro de casa a missão de fazer a diferença em todos os sentidos.