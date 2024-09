"Há muito que sou grande fã do trabalho de Haider", disse o fundador da marca de luxo, citado em comunicado. "Considero as suas roupas femininas e masculinas igualmente atraentes. Haider é um colorista incrível, a sua alfaiataria é precisa e acima de tudo é moderno. Partilhamos muitas das mesmas referências históricas e não poderia estar mais entusiasmado para ver o que vai fazer com a marca. Suspeito que serei o primeiro a ficar em pé e a aplaudi-lo depois do desfile em março".

Um cidadão francês nascido em Bogotá, Colômbia, a educação de Ackermann abrangeu a Etiópia, Chade, Argélia, Países Baixos e Bélgica, onde estudou moda na Academia Real de Belas-Artes de Antuérpia. Conhecido por combinar tecidos luxuosos com uma alfaiataria impecável, Ackermann reuniu tudo para os seus designs vanguardistas, mas usáveis, preferidos pelas celebridades.

"É com enorme orgulho que vou procurar honrar o legado de Tom Ford, um homem que admiro há muito tempo e por quem tenho o maior respeito", disse Ackermann. "Estou muito ansioso pelo que está por vir".

A primeira coleção de Ackermann vai ser apresentada durante a Semana da Moda de Paris, em março de 2025.

"Haider destaca-se como um dos talentos da moda mais visionários e inspiradores do mundo. Inspira-se na sua profunda afinidade com a cultura global e as artes para criar uma moda atrativa e com conexões emocionais memoráveis. É o gestor ideal para levar a Tom Ford para o futuro", disse Guillaume Jesel, presidente e CEO da Tom Ford.

"Fico feliz em dar boas-vindas a Haider como diretor criativo da Tom Ford. A sua criatividade inigualável, aliada ao DNA da marca e à sua reconhecida experiência no ramo de luxo, serão fundamentais para impulsionar o setor da moda durante a próxima importante fase de expansão. Ao trabalhar ao lado da talentosa equipa da Tom Ford Fashion, a visão moderna de Haider, tanto para roupas masculinas quanto femininas, será essencial, enquanto avançamos e executamos os diversos projetos que temos em desenvolvimento", disse Lelio Gavazza, CEO da Tom Ford Fashion.

Fundada em 2005, a Tom Ford é reconhecida pelo glamour de luxo moderno e está presente em mais de 100 mercados do mundo. Atualmente, a The Estée Lauder Companies é a única proprietária desta casa e de toda a sua propriedade inteletual.