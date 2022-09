My Name Is Rose é a mais recém-chegada marca portuguesa e que promete conquistar todas as mulheres que não prescindem do uso do lenço no seu dia a dia. As memórias de infância foram o ponto de partida para a criação deste projeto que nasceu pela mão de Rosa Maria Fonseca.

O seu amor pelas rosas e a importância que esta flor teve em diversas fases da sua vida facilitaram a escolha do nome para este negócio lançado em setembro e que pretende marcar a diferença através da feminilidade, elegância e intemporalidade dos seus produtos.

Para a sua primeira coleção foram criados vários lenços com diferentes estampados e cores, sendo que todos eles foram buscar inspiração à natureza e às flores.

Bloom, Bouquet, Essence, Garden, Leaves, Light e Seed são os sete padrões que compõem esta coleção. Dado aos diferentes tamanhos - 60x60cm, 90x90cm e 120x120cm - e à sua versatilidade, este acessório pode ser usado de variadas formas consoante o look: atado ao pescoço, na cabeça, no pulso ou simplesmente caído.

Todos os modelos são produzidos em Portugal e 100% poliéster com toque de seda. Uma vez que esta é uma marca que segue uma lógica sustentável e anti-desperdício, todos os tecidos excedentes ganham uma segunda vida.

Os modelos custam 44 euros e estão à venda na loja online.