A marca brasileira de cosméticos Quem Disse, Berenice? é a mais recente loja de beleza disponível no Centro Colombo. O espaço está situado no piso 0 e oferece toda a qualidade e originalidade a que a marca já habituou os seus consumidores.

Do batom mais discreto, até ao glitter mais fantástico, para esta marca a maquilhagem não tem quaisquer regras ou restrições. O padrão de beleza é deixado à imaginação e conforto de cada visitante, que pode encontrar na Quem Disse, Berenice? tudo o que precisa para se sentir mais bonito à sua maneira.

A marca apresenta agora também a sua própria linha de skincare, a Skin.q: produtos com os melhores ingredientes para suavizar e fortalecer a pele, que não só descomplicam as rotinas de tratamento do rosto, mas também inspiram as mulheres a tirar tempo para cuidar de si.

A Quem Disse, Berenice?, que é uma marca de cosméticos com origem no Brasil e tem como principal valor a liberdade, quer que todas as mulheres se sintam livres de ser quem quiserem ser, de agir de acordo com aquilo em que acreditam e de encontrar o que as torna mais bonitas e únicas.