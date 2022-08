A designer colombiana Johanna Ortíz juntou-se à marca Pink Filosofy para a criação de uma coleção cápsula que já está à venda em Portugal. Esta parceria resultou numa linha de roupa em tons neutros onde é possível encontrar alguns essenciais para o verão - como vestidos, macacões, sandálias e peças de swimwear - e onde se destacam alguns apontamentos de cor, como o ferrugem, o tijolo, o verde e o mostarda.

Apesar de ser de edição limitada, a coleção destaca-se pela versatilidade, intemporalidade e confortabilidade das suas peças que têm um ADN colombiano e uma forte componente sustentável. Fundada em 2010, todos os materiais utilizados pela marca são feitos através de processos de produção ambientalmente sustentáveis e com redução de desperdícios.

Depois do Panamá, Nicarágua, Guatemala, Equador, Honduras, Estados Unidos, Emirados Árabes e Catar, chegou a vez de Portugal. Desde 12 de agosto que os fãs da marca já podem experimentar e comprar em primeira mão esta colaboração no site da Guajiba Concept Store que irá comercializar online, e em exclusivo, a coleção em território nacional.

“A Johanna Ortiz é, talvez, uma das designers colombianas mais famosas a nível mundial. Defende valores como o poder da feminilidade e a importância de preservar a riqueza natural de cada país. Todas as peças se expressam através do trabalho artesanal, materiais locais e muita tradição do país”, explica Saira Samur, CEO da Guajiba Concept Store, em comunicado sobre esta parceria que vem reforçar ainda mais a sua missão: promover coleções de designers latino-americanos com uma forte componente sustentável ao mesmo tempo que divulga novas culturas e talentos aos consumidores.

Descubra toda a coleção Pinkfilosofy x Johanna Ortiz, cujos preços vão desde os 100 aos 479 euros, aqui.