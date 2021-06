O Centro Colombo reforçou a sua oferta de luxo com três aberturas de lojas: Sandro, Maje e Claudie Pierlot.

Às mais de 340 lojas do centro comercial, juntam-se agora três marcas premium, presentes no Piso 1 do Centro Colombo desde 25 de junho.

Conhecida pelas suas linhas sóbrias e sofisticada estética, Sandro é uma marca de luxo acessível parisiense com coleções refinadas e versáteis para homens e mulheres.

Faz parte da curta e privilegiada lista de marcas com parceria oficial com a Smile, com a qual lançou recentemente uma coleção cápsula em comemoração dos 50 anos da criação do Smile, que está disponível no Centro Colombo. A loja ocupa cerca de 207 metros quadrados.

A Maje é uma marca construída sobre peças clássicas e tendências com detalhes subtis, assumindo uma silhueta decididamente feminina discreta e igualmente glamorosa. Preocupada com a sustentabilidade do planeta, em algumas peças, como jeans, a marca premium recorre a uma nova técnica que gasta menos 95% de água comparativamente com as técnicas habituais.

Na loja do Colombo, que ocupa uma área de 130 metros quadrados, também é possível encontrar propostas da nova coleção cápsula inspirada em Ibiza.

O reforço de marcas de luxo do centro comercial conta ainda com a Claudie Pierlot (cerca de 118 metros quadrados) — uma casa de moda parisiense que aposta em looks chiques e descomplicados.

A marca fundada em 1984 destaca-se, entre outras razões, pelo facto de mais de 46% da sua coleção ser sustentável, estimando subir este número para 80% até 2025.

A loja Claudie Pierlot do Colombo é a primeira com um novo conceito que inova a experiência de compra com um serviço de catering.