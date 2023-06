Quais foram as tuas principais inspirações para esta segunda coleção desenvolvida em parceria com a Decenio?

Existia apenas uma inspiração que eu tinha de acompanhar: o Mediterrâneo. A partir desse ponto, fui livre para criar peças com o meu olhar sob esse tema. Pude imprimir o cunho Gonçalo Peixoto numa marca que, aparentemente, teria pouca coisa em comum com o meu estilo. Trouxe os brilhos e a cor que caracterizam as minhas peças para esta coleção cápsula e isso deixa-me muito realizado.

Enquanto designer, o que significa para ti associares-te a uma marca portuguesa como esta e com um ADN diferente do teu?

Além de ser um orgulho poder unir forças com uma marca tão importante no mercado têxtil nacional, foi um desafio enorme para mim enquanto criador. Conhecia de perto o estilo Decenio e sabia que, na teoria, teria muito pouco que ver com o meu. Percebi rapidamente que aí estava a beleza desta parceria. Quis trazer à Decenio mais cor, mais textura, mais movimento, sem desvirtuar a marca. Penso que no final, conseguimos um equilíbrio perfeito.

A calça clássica, o blazer regular fit ou o vestido de manga curta são algumas das peças que compõem esta linha. Como é que definirias esta coleção?

Apesar de os modelos serem, aparentemente, clássicos, podemos ver nessas peças um lado mais jovem, que a cor e as texturas conseguem transpor na perfeição. Acho que esse foi um dos objetivos alcançados: conseguimos chegar a uma faixa etária mais baixa, na qual insiro grande parte das fiéis clientes Gonçalo Peixoto, onde a marca Decenio pretendia também chegar, e eu acabo por ganhar compradoras mais maduras.

Qual a tua principal preocupação ao desenhar para a silhueta feminina e o que desejas que as clientes sintam após vestirem qualquer uma destas peças?

Acima de tudo, quero que se sintam especiais, porque cada peça é pensada ao mais ínfimo detalhe para poder transmitir emoções, não só a quem veste, mas também a quem observa. Quero destacar os atributos de cada mulher, e não digo só os físicos, mas também os de personalidade. Quando vestem Gonçalo Peixoto, gostava que todas as mulheres se sentissem fortes e poderosas. Costumam dizer-me que se percebe quando uma criação é assinada por mim e não há maior elogio para um criador do que esse.

Que desafios sentiste durante a criação desta coleção cápsula?

Tal como já referi, penso que o maior desafio tenha sido equilibrar o estilo de cada uma das marcas nesta coleção cápsula.

Os tons vibrantes, como o rosa e o verde, são o grande destaque desta coleção onde também não faltam opções com brilho. Com o arranque da época de casamentos, que looks desta linha elegerias para uma ocasião destas?

Sinceramente, penso que todos os looks podem ser usados num casamento. Depende, obviamente do registo de cada festa, se é dia ou noite, se é mais formal ou menos, se é na praia, no campo ou na cidade. Arriscaria dizer que todos podem cumprir na perfeição esta necessidade.

Das 13 peças femininas que compõem esta coleção, quais é que destacas como must-haves para este verão e porquê?

Acho que o conjunto composto por top e saia de lantejoulas com padrão multicolor e o conjunto de blazer e calças rosa forte. Apesar de serem peças tão distintas, podem fazer looks incríveis no verão, não só utilizando as peças em conjunto, como também em separado, adaptando a outros looks. Conseguimos looks muito impactantes para ocasiões diferentes.

Para todas as mulheres que gostavam de ser mais ousadas e divertidas com o seu guarda-roupa mas não sabem por onde começar, que conselho darias?

Talvez o truque seja começar aos poucos por trazer cores mais vivas e novas texturas para o armário. Basta ter um casaco ou umas calças com estas características para conseguir este efeito. E depois, aos poucos, vão sentido que os dias ficam, efetivamente, mais divertidos.