Numa viagem pelo baú de lembranças da sua avó Alice, a coleção para a próxima primavera/verão 2022 de Gonçalo Peixoto, traduz a esperança de um reencontro com a pessoa que marcou a sua infância de forma impactante, e recria o lugar imaginário e utópico onde as suas almas se vão encontrar novamente.

Esta coleção, de seu nome "Alice we will meet in wonderland", traz de volta silhuetas e tecidos que lembram o designer da imagem que tem da avó, explorando intensamente a beleza dos padrões florais, do crochê feito à mão e dos brocados, que o transportam de imediato para o jardim de Alice e lhe devolvem todas as lembranças felizes daquela casa.

Veja as propostas do designer para a próxima primavera/verão 2022: