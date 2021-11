“Girls Night Out” é o nome da coleção cápsula da Stradivarius que a prepara para entrar no espírito festivo. Este ano, a marca apresenta estilismos fascinantes para encerrar o ano e desfrutar as celebrações.

Esta temporada, destacam-se os materiais com brilho próprio. As lantejoulas, o veludo, os tecidos acetinados e as missangas estarão em todas as peças.

Para completar os looks, os brincos de grandes dimensões e os sapatos com acabamento brilhante serão a opção por excelência.

A cor preta estará presente nos macacões, saias com aberturas, blazers, calças flare e tops com nós e cut outs, que combinados com acessórios prateados e dourados vão dar-lhe um brilho de encantar.