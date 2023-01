Armani, Prada, Fendi, Dolce & Gabbana e Zegna estão entre as casas de luxo que apresentam as coleções masculinas na capital italiana da moda entre 14 e 16 de janeiro de 2023. Algumas estarão ausentes, como a Versace, que revelará as suas coleções masculina e feminina em Los Angeles, no dia 10 de março.

As exportações de moda "made in Italy" aumentaram 18,7% nos primeiros nove meses de 2022, impulsionadas pelos Estados Unidos (+54,1%) e pelos países do Golfo (+50,8%). O aumento das vendas para a China foi mais moderado (+18,8%), e as exportações para a Rússia caíram 26% após a invasão da Ucrânia.

Veja as principais fotos do desfile da Emporio Armani