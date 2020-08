A marca amplifica as vozes de jovens ativistas americanos, estimulando mudanças e capacitando as pessoas para lutarem por um mundo mais inclusivo e sustentável. A campanha foi lançada no Dia Internacional da Juventude, a 12 de agosto.

A campanha GapKids apresenta uma gama diversificada de jovens líderes de todo o país que estão a criar transformações sociais positivas nas suas comunidades em torno da sustentabilidade, justiça climática e ativismo.

Estes jovens mostram-nos que o futuro está aqui, e entre eles encontram-se Jerome Foster II, 18 anos, ativista por questões climáticas e fundador da @OneMillionOfUs e Alexandria Villaseñor, 15 anos, ativista e fundadora do @EarthUprising, entre outros nomes.

Jerome Foster II, 18 anos, ativista por questões climáticas e fundador da @OneMillionOfUs créditos: Gap

A acompanhar a campanha está uma peça original escrita e interpretada pela banda de rock infantil The Twits.