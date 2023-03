Entre o ir e o voltar, carregamos o nosso material genético numa molécula complexa que segue as instruções de origem e se reproduz num futuro feito da soma das partes. Na memória conservamos as dores de crescimento que cosem cada nova linha, mas nelas também está visível a nossa versão mais cristalina. Os dias correm, o sucesso engole, a vontade permanece; pausa para reflexão — a da identidade. Quem queríamos ser, quem somos, quem fomos. Lá no passado, onde erramos, sonhámos, testámos. Lá no passado, quando fizemos a diferença. Lá no passado, que habita até hoje no nosso ADN.

A nova coleção da Buzina traz para a ModaLisboa Core peças em viscose, tafetá e cetim, em tons como rosa, azul, verde, terracota ou branco.