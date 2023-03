A FLY London nasceu na segunda metade da década de noventa, por intermédio do Grupo Kyaia. Dirigida para o mercado global da moda, esta é uma das mais prestigiadas marcas de calçado do continente europeu. Elegância e criatividade numa enorme panóplia de cores, em que sobressaem detalhes e materiais pouco usuais.

No passado recente, a Fly London esteve nomeada para os "Óscares” da moda britânica, na categoria calçado. A marca vende produtos em mais de três mil lojas multimarca e possui seis estabelecimentos de venda próprios (dois em Portugal, dois na Inglaterra, um na Irlanda e um nos Estados Unidos da América).

Luís Onofre, David Catalán, Hugo Costa, Alexandra Moura, Maria Gambina, Sophia Kah apresentam as suas coleções sábado, o último dia do evento.

O Portugal Fashion tinha em média um orçamento de cerca de 900 mil euros, mas neste e na anterior edição teve um montante disponível de 450 mil euros, um corte justificado com o fim dos fundos europeus do Portugal 2020 e pelo facto de ainda não terem aberto as candidaturas para o Portugal 2030.

A 9 de outubro de 2022, o presidente da ANJE, entidade que organiza o Portugal Fashion, assumia que a iniciativa de moda poderia não se realizar em 2023 por falta de financiamento europeu.