Quem não se lembra das aventuras vividas pelo famoso ogre verde e companhia no clássico de animação "Shrek"? O filme, lançado em 2001 pela DreamWorks Animation, ganha uma nova vida ao ser materializado numa linha de produtos corporais da autoria da Lush.

"Inspirada pela jornada da personagem principal, que passou de um ser abominável a um ogre autocomplacente, criámos uma gama que busca trazer alegria e boa disposição ao mundo da beleza e bem-estar, provando que existe diversas formas de nos sentirmos belos e felizes - pois a qualidade de vida também pode ser um banho pantanoso", afirma a marca em comunicado sobre esta coleção lançada no final de março.

Esta linha de edição limitada é composta por seis produtos de banho e de corpo exclusivos, predominantemente de cor verde, que prometem não deixar ninguém indiferente.

Feitos à base de erva de trigo, lama de rhassoul, musgo de carvalho e algas marinhas, o slime de duche viscoso Get Outta My Swamp e a bomba de banho Shrek Swamp vão fazê-lo sentir que mergulhou no pântano de Shrek mas em bom.

Dreamworks Shrek © DreamWorks Animation LLC

A princesa Fiona também tem direito a dois produtos: o Fiona, um gel de duche purificante com aroma frutado enriquecido com vitamina C e pepino, e o By Night One Way, By Day Another, spray corporal que junta lima, melão e maçã verde.

Para além do ogre e da sua amada, a marca também que fez questão de homenagear outras personagens deste filme de animação com um produto à sua imagem e semelhaça. Como é o caso do Gingy, transformado numa espuma de banho com aroma adocicado, ou o Burro, que surge numa bomba de banho azul e branca.

Ainda que não tenho sido criada específicamente para este lançamento, a máscara de rosto e de corpo Mask of Magnaminty, devido à sua tonalidade verde, vai contar com um rótulo especial para celebrar esta colaboração.

Com preços entre os 7,50 e os 45 euros, a coleção Lush x Shrek já está à venda online.