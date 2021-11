Novembro é o mês mais esperado do ano para quem quer fazer compras a preços especiais. Este ano a loja da JD no centro comercial do UBBO vai contar com uma ativação em loja muito especial, marcada para o dia 24 de novembro, que contará com a presença da artista plástica Pitanga e o cantor Fernando Daniel.

O Black Friday é das épocas mais esperadas para compras, atraindo cada vez mais consumidores interessados em ofertas especiais e promoções, como tal e para celebrar o início da época, a JD cria uma ação única que será um ´pontapé de entrada´ para promover as ofertas especiais disponíveis em loja durante os dias 26 a 29 de novembro.

A ação está marcada para o dia 24 de novembro (quarta-feira) e contará com duas presenças muitos especiais – Fernando Daniel e Pitanga. Neste dia, quem for à loja durante a tarde e fizer compras de valor igual ou superior a 35€, poderá personalizá-las com pinturas exclusivas da artista.

Serão ainda sorteadas umas sapatilhas assinadas pelo Fernando Daniel. Para se habilitar ao sorteio basta vir à loja e fazer scan do QR code presente no KIOSK da loja e preencher um formulário.

Fernando Daniel, fã de roupa e sapatilhas, vê a colaboração com a marca de forma muito orgânica e natural. Sendo um dos artistas pop nacionais mais relevantes da atualidade. Desde 2018, quando editou “Salto”, o seu álbum de estreia, que o reconhecimento do público e os prémios o têm provado.

O álbum recebeu a distinção de Disco de Ouro e os singles “Voltas” e “Espera” o Galardão de Platina e “Nada Mais” o Galardão de Ouro”. A Tour Salto contou com mais de 150 concertos, perante multidões de fãs que puderam testemunhar todo o poder vocal do cantor e a energia contagiante que toda a sua banda põe em palco.

Em 2019 e 2020 recebeu o prémio Best Portuguese Act nos MTV Europe Music Awards, em 2020 o troféu de Personalidade do Ano (Música) nos Prémios 5 Estrelas e igualmente em 2020 foi nomeado na segunda edição dos PLAY - Prémios da Música Portuguesa, na categoria de Melhor Artista Masculino.