A Fashion Clinic Carvalhal abriu portas na passada quarta-feira, dia 1 de junho, num conceito pop-up store que estará disponível até meados de setembro. Conta com algumas das marcas que os clientes já se habituaram a encontrar nas lojas Fashion Clinic, tais como, Zimmermann, Sylvia Toledano e La Double J, mas traz também algumas novidades exclusivas, as marcas Marrakhsi Life, Sensi Studio e Vibi Venezia, adequadas ao verão e à nova localização.

Com uma inspiração resort, a Fashion Clinic Carvalhal apresenta uma decoração onde predomina o branco, a madeira e o mobiliário vintage. Este mood é transportado da decoração para a escolha da coleção que reúne uma seleção de produtos de lifestyle, como velas e fragrâncias, e de home decor que também abraçam este conceito.

Desta forma, os consumidores encontram uma seleção de marcas de roupa, lifestyle e decoração de interior que assenta na perfeição com o ambiente vivido na zona do Carvalhal e Comporta durante os meses de maior calor. Esta é a primeira loja deste segmento na Comporta, trazendo marcas de luxo que até então não estavam disponíveis nesta zona do país. A chegada da Fashion Clinic ao Carvalhal assegura assim um novo universo de moda de luxo para a região da Comporta.

A pop-up store Fashion Clinic Carvalhal funciona de segunda-feira a quinta-feira, das 10h00 às 19h00. Sexta-feira, Sábado e vésperas de feriado o fecho é alargado até às 21h00. Vai manter-se aberta até 18 de setembro, na Avenida 18 de Dezembro, 17 – Carvalhal.