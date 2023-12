O estilista português Luís Carvalho juntou-se à marca portuguesa ESC Store para a criação de uma coleção de calçado festiva muito especial.

Para assinalar 10 anos da sua marca homónima, o designer de moda, que é uma presença assídua na Lisboa Fashion Week, apostou na criação de uns loafers que, de alguma forma, se destacassem da oferta tradicional.

“Foi um prazer desenvolver esta parceria com a ESC, poder materializar 10 anos de LUIS CARVALHO num par de sapatos através da combinação do clássico com o desportivo que simbolizam o ADN da marca”, afirmou o estilista em comunicado sobre esta que é sua primeira parceria com a marca de sapatos.

E assim nasceram os Shelter Shoes, uns loafers de festa unissexo fetos em pele envernizada que se destacam por incluir detalhes em bronze branco.

A parceria Luís Carvalho x ESC (120€) já está à venda nas lojas ESC, localizadas em Lisboa, Porto, Funchal e Vizela, e online aqui e aqui.