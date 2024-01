Como forma de celebrar o mundo mágico da série da HBO 'Game of Thrones' e da prequela 'House of the Dragon’ que, ao longo dos anos, conquistou admiradores em todo o mundo, a Warner Bros. juntou-se à marca suíça Kross Studio para uma parceria muito especial: uma coleção de relógios.

Os dragões foram a grande inspiração e o elemento central desta coleção de coleccionador composta por vários conjuntos inspirados em cinco destas criaturas mitológicas - Drogon, Rhaegal, Viserion, Syrax e Caraxes - que prometem não deixar indiferentes os fãs da série.

Game of Thrones Collector Set ‘Viserion’ é o nome do primeiro item a chegar ao mercado e que incorpora diferentes detalhes que nos remetem para a Casa Targaryen. "O relógio incorpora elementos icónicos da saga de fantasia e dos seus célebres dragões, como é evidente no seu mostrador de Damasteel®. Este material, reminiscente do lendário aço Valiriano, é imediatamente identificável pelos fãs devido à sua textura estriada com camadas alternadas de tons escuros e brilhantes", pode ler-se no comunicado sobre esta peça unissexo com uma bracelete castanha em pele.

"Tal como um dragão a sobrevoar os céus, com vista panorâmica, a suspensão do turbilhão central, situada logo abaixo da cúpula de vidro de safira, oferece uma visão impressionante do mecanismo interno do relógio. O turbilhão, juntamente com a sua roda de segundos fixa, parece flutuar acima do mecanismo e dos ponteiros, proporcionando uma perspetiva inédita e cativante das mecânicas encantadoras do turbilhão."

Prova de que todos os destalhes contam, a Kross Studio apostou na criação de uma caixa de resina pintada cujo formato se assemelha ao do ovo de um dragão. O estojo revestido de escamas foi desenhado por Marco Tedeschi e vai guardar cada um dos cinco conjuntos de edição limitada que vão ser lançados em breve.

Os Conjuntos de Colecionador Kross Studio Game of Thrones - House of the Dragon (138.000€) estão à venda em exclusivo na Boutique dos Relógios Plus, localizada no número 129 da Avenida da Liberdade, em Lisboa.