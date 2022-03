Para a Buffalo não importa o caminho que enfrentamos. O que realmente conta é como o fazemos, sempre com uma constante procura por sensações emocionantes no dia a dia.

Este caminho faz-se com o novo modelo Raven, um dos protagonistas da coleção primavera-verão 2022. Mais uma vez a marca alemã dá destaque à procura incessante de novas aventuras e formas de alcançar o melhor de nós próprios através da afirmação de um estilo ousado e original.

Com uma silhueta arquitetónica e pensada para ser usado tanto por mulheres como por homens que não dispensam o conforto e estilo nos mais variados momentos dos seus dias, a linha Raven apresenta a robustez plena como nunca antes vista.

Com uma sola dentada super original e detalhes desportivos aliados à presença de um branding inconfundível, esta linha está no bom caminho de se tornar um verdadeiro caso de sucesso entre os fãs da marca.

Os modelos Raven Lo, Raven HI e Raven OX apresentam um ajuste perfeito com espuma de memória e palmilha removível. Os materiais são suaves e reciclados sem esquecer o conforto, o que os torna perfeitos para os trilhos citadinos e todos os momentos do dia a dia.

Os modelos Raven Tec e Raven TEC SLD também com espuma de memória, são os ideias para os dias mais frescos da próxima estação, sempre com um toque de irreverência.

Na continuação do compromisso da Buffalo para um futuro sustentável, todos os modelos Raven são certificados pela PETA. Com materiais como o poliéster 100% reciclado proveniente de garrafas PET reutilizadas, algodão 100% orgânico e uma sola feita 50% com materiais reciclados, esse compromisso está cada vez mais firme.