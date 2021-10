Glazed, a nova coleção de relógios de pulso da Tous, faz do mostrador uma tela onde corações, estrelas e o ursinho Tous surgem como contornos delicados para criar um design interessante mas subtil.

Disponível em dourado, prateado e rose gold, Tous Glazed inclui três modelos, todos em aço inoxidável, com caixa de 36 mm e movimento de quartzo de 3 ponteiros.

Os tons clássicos e metalizados da bracelete e da caixa contrastam com elegância com as tonalidades mate adoptadas no mostrador, realçadas pelo brilho discreto do padrão, conferindo à colecção um toque de sofisticação irreverente.

Como sempre, o icónico ursinho da Tous ocupa um lugar central mas discreto neste acessório ideal para as amantes de estilo e arte.