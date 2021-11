Nós consumidores somos a chave da mudança para uma Moda mais sustentável. Cabe-nos ter mais consciência sobre o nosso papel e exigir que as empresas do setor tenham além de um posicionamento mais responsável, a capacidade de efetuar mudanças palpáveis na sua cadeia de valor.

Seja na escolha de fornecedores, nas práticas sustentáveis de fabrico ou no salário justo e no respeito pelos funcionários, pelas famílias, pelo planeta e pela comunidade. Na Be We, temos a certeza que ao comprar, fizemos uma escolha com impacto positivo.

Estamos em contagem decrescente até ao Natal. Nesta quadra festiva, o valor está em oferecer presentes com propósito, presentes especiais, que vão durar muito tempo no armário de quem ama e que têm um impacto positivo no planeta.

Do portfólio de marcas exclusivas Be We fazem parte Yogini, Flávia Aranha, Fabi Freixo, Catarina Mina e Mila Vert:

Com Yogini temos peças confortáveis, versáteis e femininas. Mila Vert produz as suas roupas em colaboração com duas empresas familiares e um estúdio especializado em malhas, todos localizados na Eslovénia, berço da marca. A cadeia de negócio é transparente e garantem-se padrões éticos e de qualidade.

O tingimento natural em Flávia Aranha abraça uma visão holística da moda. Da terra ao pigmento um número infinito de variáveis dá o tom, por isso é preciso reconhecê-las e estar a par de como influem.

De olhos atentos aos detalhes a marca propõe o encontro entre os conhecimentos ancestrais e inovações tecnológicas a fim de promover relações humanizadas e e impactos positivos em todos os pontos da cadeia de produção.

Catarina Mina é a primeira marca com custos abertos do Brasil: uma conversa sincera entre quem produz, quem desenha e quem compra. A marca, fabricada no Ceará, acredita numa moda transparente construída a muitas mãos.

Por último, Fabi Freixo tem como compromisso o respeito e a proteção ao meio ambiente e foca-se na sustentabilidade dos seus processos de produção. O tecido é biodegradável, antiodor e com proteção solar.

A ideia da marca é focar-se na praticidade, versatilidade e durabilidade das peças: as roupas permanecem por muito mais tempo com o mesmo toque e intensidade das cores.

Negócios responsáveis, que nos impactam positivamente, ao mesmo tempo que protegem o planeta. Este Natal, ofereça uma escolha consciente.