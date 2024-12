Júpiter é o planeta que está associado à sabedoria, ao conhecimento e à aprendizagem consistente e empenhada, e também à filosofia, a preocupações sociais e humanitárias, e à consciência de que fazemos parte de um todo que é muito maior que nós.

Se, em 2024, sentiu o peso de Saturno na sua vida, tendo sido confrontado com maiores obstáculos, com limitações e com o peso de responsabilidades acrescidas, poderá em 2025 notar um alívio em relação a essas mesmas situações que de alguma forma o condicionaram, já que a energia de Júpiter nos ajuda a transpor os obstáculos e a ver as situações sob uma perspetiva mais ampla.

Júpiter está, muitas vezes, associado à sorte, já que tende a expandir tudo aquilo que influencia, bafejando-nos com ocasiões inesperadas que nos ajudam a avançar por novos caminhos, a desbravar terreno e a explorar outros recursos.

Poderá contar com uma ajuda astral para dinamizar projetos e pôr em marcha ideias que até aqui não tinha conseguido concretizar no plano material. Saiba estar atento a tudo o que o rodeia e não perca de vista as suas metas, pois o foco, a organização e a disciplina são essenciais para manter o controlo, uma vez que Júpiter tende a levar à impulsividade e ao exagero.

Evite alimentar fantasias e desconfie daquilo que lhe dizem, se não tiver como comprovar a veracidade dos factos que lhe revelam ou se não conseguir avaliar devidamente as consequências das suas escolhas e calcular o impacto que as suas ações podem ter a curto, médio ou longo prazo.

A energia de Júpiter tende a ser benéfica, já que é um planeta que geralmente traz abundância e bênçãos, mas requer o cuidado e a atenção de não se deixar dispersar por tudo o que brilha.

Júpiter facilmente nos leva ao exagero, à confiança desmesurada, que podem e certamente vão comprometer os bons frutos que podemos colher se soubermos atender ao tempo, ao esforço e à dedicação que qualquer situação na nossa vida requer para poder desenvolver-se de forma positiva e saudável.

Dinamize a sua vida a todos os níveis, aproveitando esta energia que é favorável à ação, mas não perca o sentido crítico e a humildade, essenciais para poder levar a bom porto tudo aquilo em que aposta.